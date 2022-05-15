Lefkoşa’da kayıp olduğu bildirilen iki kişi bulundu
Lefkoşa’da kayıp olduğu bildirilen iki kişi bulundu
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Lefkoşa’da kayıp olduğu bildirilen iki şahıs bulundu.
Polisten verilen bilgiye göre, 10 Mayıs Salı gününden beridir kayıp olduğu bildirilen Lefkoşa’da sakin 22 yaşındaki Ece Kara bulundu.
Öte yandan, 11 Mayıs Çarşamba gününde, kendisine ulaşılamadığı polise bildirilen Lefkoşa’da sakin 24 yaşındaki Anvi Alex Eponon’un da bulunduğu bildirildi.
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