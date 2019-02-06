LEFKOŞA'DA KORKUTAN KAZA!

Lefkoşa ‘da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerindeki trafik kazasında üç araç birbirine girdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 13.30 sıralarında, Lefkoşa ‘da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde Müslüm Fırat yönetimindeki THH 259 pl otobüs sürücüsünün doğu istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip gidiş istikametıne doğru yolun solunda bulunan Murat Aslan yönetmenindeki TMG 210 plakalı salon aracın sol ön kısmına ardından ışıklarda beklemekte olan Ökkeş Tomak yönetimindeki aracın arkasına çarpması neticesinde savrulan araç o sırada önünde durmakta olan Metin

Gençoğlan yönetimindeki JM 050 plakalı pic up aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Soruşturma devam ediyor.