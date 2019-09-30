LEFKOŞA'DA TRAFİK KAZASI!

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde iki araç çarpıştı. 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 11.05 sıralarında Lefkoşa da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde (Alpet Petrol İstasyonu önü) Ahmet RAMİZ (E-54) yönetimindeki MK 553 plakalı araç ile Gönyeli istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Altınbaş petrol önünde bulunan trafik ışıklarina geldiği sırada kırmızı ışıkta durmayıp yoluna devam etmesi sonucu o esnada Ali ÇAKIR (E -42) yönetimindeki MP 642 plakalı araç ile stadyum ışıklarından gelip sağdan birinci şerit içerisinden gelerek Kemal Aksay Caddesine dönüş yapmaya başlayan araca çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan MK 553 plakalı araç orta refüj içerisinde bulunan trafik ışıklarına çarparak durdu.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ve MP 642 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Sertaç KARALIM (E 53) LDH acil serviste müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.