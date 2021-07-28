Lefkoşa’da yarın sabah saatlerinde elektrik kesintisi olacak
Lefkoşa’da yarın sabah saatlerinde elektrik kesintisi olacak
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Lefkoşa’da Metehan Sınır Kapısı bölgesinde yarın sabah saatlerinde elektrik kesintisi olacak. Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 10.30 saatleri arasında Metehan Sınır Kapısı bölgesine elektrik verilemeyecek.
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