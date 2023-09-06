Lefkoşa’daki patlamayla ilgili bir kişi tutuklandı… Zanlıya 2 gün tutukluluk

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Emlak Dünyası isimli iş yerinde dün akşam meydana gelen patlama olayıyla ilgili bir kişi tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı. Zanlıya iki gün tutukluluk verildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Emlak Dünyası isimli iş yerine patlayıcı maddeyle hasar verilmesi meselesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında zanlı olarak görülen M.Ş.(E-39) tutuklanarak, Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı. Zanlı aleyhinde iki gün tutukluluk emri alındı.

Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

BRT