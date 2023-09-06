Her yerde aradılar! Oyuncak sandığın içinde ölü bulundular

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 4 yaşındaki ikiz kız kardeşler gece geç saatlerinde yataktan kalkarak oyuncaklarının bulunduğu bir sandığa girmeye karar verdi. Kız kardeşler oyuncak sandığın içinde uyuyakalınca trajik bir şekilde boğularak hayatlarını kaybetti. Küçük kızların cansız bedenini ağabeyleri Antox buldu.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 4 yaşındaki ikiz kız kardeşler Aurora ve Kellan, babaları Don Starr’ın kendilerini uyumaları için yatağa götürmesinden sonra oyun oynamak istedi. İkili annelerinin işte olduğu sırada oyuncaklarının bulunduğu ahşap sandıkla oynamaya başladı. Oyun oynadıkları sırada ahşap sandığın içinde kilitli kalan kız kardeşler tüm geceyi orada geçirdi. Yavaş yavaş oksijenleri tükenen kardeşler hayatını kaybetti.

BÜYÜK BİR PANİKLE ARADILAR

Anne Sadie Myers ertesi gün işten eve geldiğinde ikiz kızlarının yataklarında olmadığını fark etti ve evde tüm aile bireylerinin çabasıyla bir arama başlatıldı. Sonunda ikizlerin ağabeyi onları oyuncak sandığının içinde hareketsiz bir halde buldu.

O anları Facebook’tan yaptığı paylaşımla anlatan Myers, “Oğlum ‘Anne onları buldum. Oyuncak sandığının içinde uyuyacak kadar komikler’ dediğinde ne olduğunu anlayamadım. İki çocuğunu aynı anda kaybetmenin ve onları anlamsız bir şekilde kaybetmenin acısını pek çok kişi bilemeyecek” dedi.

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