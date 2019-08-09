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LİDERLER GÖRÜŞMESİ TAMAMLANDI

LİDERLER GÖRÜŞMESİ TAMAMLANDI

Liderler görüşmesi tamamlandı

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Bugün sabah saatlerinde ara bölgede bir araya gelen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in görüşmesi 13.15 sıralarında sona erdi.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın ara bölgedeki resmi ikametgahında yer alan ve yaklaşık 4 saat süren görüşmesi tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşme dönüşünde Cumhurbaşkanlığı’nda basına açıklama yapacak.

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