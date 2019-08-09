ÜZÜMLER ZEHİRLİ ÇIKTI!
Tarım Dairesi Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı
Tarım Dairesi 2 – 8 Ağustos 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden: Taze Fasulye, Kayısı, Çeri Domates, Kiraz, Şeftali, Çilek, Kırmızı Lolorosso, Sarı Fasulye, Nektarin, Üzüm Kardinal, Elma (Gala), Buğday (Ekmeklik),Sığır Süt Yemi CP, Manolya Besi Yemi, Kuş Üzümü, Elma (Starking), Ispanak, Üzüm Yalova İncisi, Soya Küspesi, Elma (Granny) ve Armut (Santa Maria) olmak üzere 54 numuneden, 48'i temiz çıkmış, 6 numunede ise limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
Deftera Gıda Ltd.’e ait Elma (Gala), SVS Tic. Ltd’e ait Nektarin, ORC Foods Ltd’e ait Elma (Gala) ve Onbaşı İşletmeleri Ltd’e ait Kayısı limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.
Bekir Cura’ya ait Armut (Santa Maria), limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.
Onbaşı İşletmeleri Ltd’e ait Elma (Gala) limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecektir.
Yerli ürünlerden Siyah Üzüm, Verigo Üzüm, Molehiya, Sultani Üzüm, Maydanoz, Bamya, Semizotu, Kardinal Üzüm, olmak üzere 40 numuneden, 35'i temiz olup 5 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
Alsancak’ta Siyah Üzüm üretimi yapan Erol Ataser'in ve Yeşilyurt’ta Sultani Üzüm üretimi yapan Emine Çaluda'nın ürünlerinden alınan 2. numunelerde de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmesinden dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki Laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.
Mağusa’da Maydanoz üretimi yapan Hüseyin Turaç’ın, Lefke’de Verigo Üzüm üretmi yapan Tarkan Altan ve Alsancak’ta Verigo Üzüm üretimi yapan Ahmet Büyükbaş’ın ürünlerinden alınan numunelerde de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmesinden dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki Laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1. SVS Tic. Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz
2. SVS Tic. Ltd. İthal Kayısı Temiz
3. SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
4. SVS Tic. Ltd. İthal Kiraz Temiz
5. SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz
6. Nuri Ersoy Ltd. İthal Kayısı Temiz
7. Nuri Ersoy Ltd. İthal Kiraz Temiz
8. Nuri Ersoy Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz
9. Nuri Ersoy Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
10. Erol Ataser (2. Alım) Alsancak Siyah Üzüm Limit Üstü
11. Pembe Akdağ Alsancak Siyah Üzüm Temiz
12. Suzan Doğmaz Bostancı Verigo Üzüm Temiz
13. Taygun Toğer Zümrütköy Molehiya Temiz
14. Remzi Poyraz Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
15. Nurettin Solak Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
16. Kemal Süleymanlar (Parsel 1) Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
17. Şerife Aykol Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
18. Şifa Volkan Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
19. Emine Çaluda (2. Alım) Yeşilyurt Sultani Üzüm Limit Üstü
20. Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
21. Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çilek Temiz
22. Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kırmızı Lolorosso Temiz
23. Nuri Ersoy Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz
24. Nuri Ersoy Ltd. İthal Sarı Fasulye Temiz
25. Onbaşı İşl. Ltd. İthal Nektarin Temiz
26. Onbaşı İşl. Ltd. İthal Şeftali Temiz
27. S.V.S TİC. Ltd İthal Şeftali Temiz
28. S.V.S TİC. Ltd İthal Nektarin Menşei İade
29. S.V.S TİC. Ltd İthal Taze Fasulye Temiz
30. S.V.S TİC. Ltd İthal Üzüm Kardinal Temiz
31. S.V.S TİC. Ltd İthal Kayısı Temiz
32. ORC Foods Ltd. İthal Şeftali Temiz
33. ORC Foods Ltd. İthal Nektarin Temiz
34. ORC Foods Ltd. İthal Elma( Gala) Menşei İade
35. ORC Foods Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz
36. Köşe Tic Ltd. İthal Şeftali Temiz
37. Köşe Tic Ltd. İthal Nektarin Temiz
38. Köşe Tic Ltd. İthal Kiraz Temiz
39. Köşe Tic Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz
40. Halil Kasap Paz.Ltd. İthal Şeftali Temiz
41. Halil Kasap Paz.Ltd. İthal Nektarin Temiz
42. Halil Kasap Paz.Ltd. İthal Kiraz Temiz
43. Halil Kasap Paz.Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz
44. Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kayısı Menşei İade
45. M.Hacı Ali Ltd İthal Buğday (Ekmeklik) Temiz
46. İlyas Kırmızı Mağusa Maydanoz Temiz
47. Hüseyin Turaç Mağusa Maydanoz Limit Üstü
48. Naci Kandemir Mağusa Bamya Temiz
49. Bilal Baytar Mağusa Maydanoz Temiz
50. Mustafa Kolar Mağusa Semizotu Temiz
51. Pınarlı Tarım Hay. İşl. İthal Sığır Süt Yemi CP Temiz
52. Pınarlı Tarım Hay. İşl. İthal Manolya Besi Yemi Temiz
53. Babur Tic. İthal Kuş Üzümü Temiz
54. Adem Çitçi Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
55. Nezire Karabay Yeşilyurt Verigo Üzüm Temiz
56. Fatma Yılmaz Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
57. Tarkan Altan Lefke Verigo Üzüm Limit Üstü
58. Tüner Dörtlemez Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
59. Önder Serdaroğlu Alsancak Kardinal Üzüm Temiz
60. Bovita Vinery Ltd. Ilgaz Siyah Üzüm Temiz
61. Ahmet Büyükbaş Alsancak Verigo Üzüm Limit Üstü
62. Aytunç Özdiken Demirhan Molehiya Temiz
63. Osman Özdiken Demirhan Molehiya Temiz
64. Ercan Akınel Demirhan Molehiya Temiz
65. Yüksel Özdiken Demirhan Molehiya Temiz
66. Şifa Matyatlı Demirhan Molehiya Temiz
67. Orçun Avlamaz Demirhan Molehiya Temiz
68. Eser Yücel Demirhan Molehiya Temiz
69. Ahmet Küçük Minareliköy Molehiya Temiz
70. Mehmet Vural Minareliköy Molehiya Temiz
71. Kenan Uygun Minareliköy Molehiya Temiz
72. Fethi Güneş Demirhan Molehiya Temiz
73. Ali Kızılkaya Demirhan Molehiya Temiz
74. Arif Okçu Minareliköy Molehiya Temiz
75. Alkan Çoban Minareliköy Molehiya Temiz
76. Köşe Tic. Ltd. İthal Nektarin Temiz
77. Köşe Tic. Ltd. İthal Elma (Starking) Temiz
78. Deftera Gıda Ltd. İthal Nektarin Temiz
79. Deftera Gıda Ltd. İthal Elma (Gala) Menşei İade
80. Deftera Gıda Ltd. İthal Ispanak Temiz
81. Yoran Tarım Ürünleri İthal Üzüm Kardinal Temiz
82. Yoran Tarım Ürünleri İthal Üzüm (Yalova İncisi) Temiz
83. Yoran Tarım Ürünleri İthal Ispanak Temiz
84. Kemal Süleymanlar (Parsel 2) Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
85. Ali Özadalı Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
86. Kemal Süleymanlar (Parsel 3) Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz
87. M.Hacı Ali Ltd İthal Soya Küspesi Temiz
88. Bekir Cura İthal Elma (Granny) Temiz
89. Bekir Cura İthal Kiraz Temiz
90. Bekir Cura İthal Armut(Santa Maria) İmha
91. Bekir Cura İthal Domates Çeri Temiz
92. Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma (Gala) Menşei İade
93. Nuri Ersoy San. Tic. İthal Domates Çeri Temiz
94 Nuri Ersoy San. Tic. İthal Armut (Santa Maria) Temiz
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