ÜZÜMLER ZEHİRLİ ÇIKTI!

Tarım Dairesi 2 – 8 Ağustos 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.



İthal ürünlerden: Taze Fasulye, Kayısı, Çeri Domates, Kiraz, Şeftali, Çilek, Kırmızı Lolorosso, Sarı Fasulye, Nektarin, Üzüm Kardinal, Elma (Gala), Buğday (Ekmeklik),Sığır Süt Yemi CP, Manolya Besi Yemi, Kuş Üzümü, Elma (Starking), Ispanak, Üzüm Yalova İncisi, Soya Küspesi, Elma (Granny) ve Armut (Santa Maria) olmak üzere 54 numuneden, 48'i temiz çıkmış, 6 numunede ise limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.



Deftera Gıda Ltd.’e ait Elma (Gala), SVS Tic. Ltd’e ait Nektarin, ORC Foods Ltd’e ait Elma (Gala) ve Onbaşı İşletmeleri Ltd’e ait Kayısı limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.



Bekir Cura’ya ait Armut (Santa Maria), limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.



Onbaşı İşletmeleri Ltd’e ait Elma (Gala) limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecektir.



Yerli ürünlerden Siyah Üzüm, Verigo Üzüm, Molehiya, Sultani Üzüm, Maydanoz, Bamya, Semizotu, Kardinal Üzüm, olmak üzere 40 numuneden, 35'i temiz olup 5 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.



Alsancak’ta Siyah Üzüm üretimi yapan Erol Ataser'in ve Yeşilyurt’ta Sultani Üzüm üretimi yapan Emine Çaluda'nın ürünlerinden alınan 2. numunelerde de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmesinden dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki Laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.



Mağusa’da Maydanoz üretimi yapan Hüseyin Turaç’ın, Lefke’de Verigo Üzüm üretmi yapan Tarkan Altan ve Alsancak’ta Verigo Üzüm üretimi yapan Ahmet Büyükbaş’ın ürünlerinden alınan numunelerde de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmesinden dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki Laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.



İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1. SVS Tic. Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz

2. SVS Tic. Ltd. İthal Kayısı Temiz

3. SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

4. SVS Tic. Ltd. İthal Kiraz Temiz

5. SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz

6. Nuri Ersoy Ltd. İthal Kayısı Temiz

7. Nuri Ersoy Ltd. İthal Kiraz Temiz

8. Nuri Ersoy Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz

9. Nuri Ersoy Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

10. Erol Ataser (2. Alım) Alsancak Siyah Üzüm Limit Üstü

11. Pembe Akdağ Alsancak Siyah Üzüm Temiz

12. Suzan Doğmaz Bostancı Verigo Üzüm Temiz

13. Taygun Toğer Zümrütköy Molehiya Temiz

14. Remzi Poyraz Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz

15. Nurettin Solak Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz

16. Kemal Süleymanlar (Parsel 1) Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz

17. Şerife Aykol Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz

18. Şifa Volkan Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz

19. Emine Çaluda (2. Alım) Yeşilyurt Sultani Üzüm Limit Üstü

20. Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

21. Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çilek Temiz

22. Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kırmızı Lolorosso Temiz

23. Nuri Ersoy Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz

24. Nuri Ersoy Ltd. İthal Sarı Fasulye Temiz

25. Onbaşı İşl. Ltd. İthal Nektarin Temiz

26. Onbaşı İşl. Ltd. İthal Şeftali Temiz

27. S.V.S TİC. Ltd İthal Şeftali Temiz

28. S.V.S TİC. Ltd İthal Nektarin Menşei İade

29. S.V.S TİC. Ltd İthal Taze Fasulye Temiz

30. S.V.S TİC. Ltd İthal Üzüm Kardinal Temiz

31. S.V.S TİC. Ltd İthal Kayısı Temiz

32. ORC Foods Ltd. İthal Şeftali Temiz

33. ORC Foods Ltd. İthal Nektarin Temiz

34. ORC Foods Ltd. İthal Elma( Gala) Menşei İade

35. ORC Foods Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz

36. Köşe Tic Ltd. İthal Şeftali Temiz

37. Köşe Tic Ltd. İthal Nektarin Temiz

38. Köşe Tic Ltd. İthal Kiraz Temiz

39. Köşe Tic Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz

40. Halil Kasap Paz.Ltd. İthal Şeftali Temiz

41. Halil Kasap Paz.Ltd. İthal Nektarin Temiz

42. Halil Kasap Paz.Ltd. İthal Kiraz Temiz

43. Halil Kasap Paz.Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz

44. Onbaşı İşl. Ltd. İthal Kayısı Menşei İade

45. M.Hacı Ali Ltd İthal Buğday (Ekmeklik) Temiz

46. İlyas Kırmızı Mağusa Maydanoz Temiz

47. Hüseyin Turaç Mağusa Maydanoz Limit Üstü

48. Naci Kandemir Mağusa Bamya Temiz

49. Bilal Baytar Mağusa Maydanoz Temiz

50. Mustafa Kolar Mağusa Semizotu Temiz

51. Pınarlı Tarım Hay. İşl. İthal Sığır Süt Yemi CP Temiz

52. Pınarlı Tarım Hay. İşl. İthal Manolya Besi Yemi Temiz

53. Babur Tic. İthal Kuş Üzümü Temiz

54. Adem Çitçi Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz

55. Nezire Karabay Yeşilyurt Verigo Üzüm Temiz

56. Fatma Yılmaz Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz

57. Tarkan Altan Lefke Verigo Üzüm Limit Üstü

58. Tüner Dörtlemez Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz

59. Önder Serdaroğlu Alsancak Kardinal Üzüm Temiz

60. Bovita Vinery Ltd. Ilgaz Siyah Üzüm Temiz

61. Ahmet Büyükbaş Alsancak Verigo Üzüm Limit Üstü

62. Aytunç Özdiken Demirhan Molehiya Temiz

63. Osman Özdiken Demirhan Molehiya Temiz

64. Ercan Akınel Demirhan Molehiya Temiz

65. Yüksel Özdiken Demirhan Molehiya Temiz

66. Şifa Matyatlı Demirhan Molehiya Temiz

67. Orçun Avlamaz Demirhan Molehiya Temiz

68. Eser Yücel Demirhan Molehiya Temiz

69. Ahmet Küçük Minareliköy Molehiya Temiz

70. Mehmet Vural Minareliköy Molehiya Temiz

71. Kenan Uygun Minareliköy Molehiya Temiz

72. Fethi Güneş Demirhan Molehiya Temiz

73. Ali Kızılkaya Demirhan Molehiya Temiz

74. Arif Okçu Minareliköy Molehiya Temiz

75. Alkan Çoban Minareliköy Molehiya Temiz

76. Köşe Tic. Ltd. İthal Nektarin Temiz

77. Köşe Tic. Ltd. İthal Elma (Starking) Temiz

78. Deftera Gıda Ltd. İthal Nektarin Temiz

79. Deftera Gıda Ltd. İthal Elma (Gala) Menşei İade

80. Deftera Gıda Ltd. İthal Ispanak Temiz

81. Yoran Tarım Ürünleri İthal Üzüm Kardinal Temiz

82. Yoran Tarım Ürünleri İthal Üzüm (Yalova İncisi) Temiz

83. Yoran Tarım Ürünleri İthal Ispanak Temiz

84. Kemal Süleymanlar (Parsel 2) Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz

85. Ali Özadalı Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz

86. Kemal Süleymanlar (Parsel 3) Yeşilyurt Sultani Üzüm Temiz

87. M.Hacı Ali Ltd İthal Soya Küspesi Temiz

88. Bekir Cura İthal Elma (Granny) Temiz

89. Bekir Cura İthal Kiraz Temiz

90. Bekir Cura İthal Armut(Santa Maria) İmha

91. Bekir Cura İthal Domates Çeri Temiz

92. Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma (Gala) Menşei İade

93. Nuri Ersoy San. Tic. İthal Domates Çeri Temiz

94 Nuri Ersoy San. Tic. İthal Armut (Santa Maria) Temiz