Liderliği bırakmadı!

Reyting sonuçları 30 Ocak: Diriliş Ertuğrul ve Sen Anlat Karadeniz reyting rekabeti…

30 Ocak Çarşamba akşamı reyting sonuçları belirlendi. İki dizinin kıyasıya yarıştığı reytinglerde Diriliş Ertuğrul mu, Sen Anlat karadeniz mi galip geldi? İşte reyting sonuçları...

Gecenin reyting sonuçlarına göre lider değişmedi. 30 Ocak reyting sonuçlarına göre, Diriliş Ertuğrul birinci oldu. Sen Anlat Karadeniz ise ikinci sırada yer aldı. Reytinglerde yarışan bir diğer dizi Çocuklar Duymasın on dokuzuncu, Jet Sosyete ise yirmi üçüncü oldu. Total reyting sonuçlarının ilk 20 sırası haberimizde.

30 OCAK REYTİNG SONUÇLARI