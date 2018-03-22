LİMON MUCİZESİ...

Tam bir vitamin deposu, salataların vazgeçilmezi, sıcak yaz aylarında en sevilen içeceğin baş tacı limon, ev temizliğinde de doğal ve güçlü bir temizleyici olarak kullanılır. Ekonomik ve çevre dostu hijyen ilgi alanınıza giriyorsa limon ve limon suyu ile temizlik önerilerimize göz atabilirsiniz.

Sabun ve su lekelerine limon suyuyla savaş açın

Limon suyu, içinde bulunan sitrik asit sayesinde sabun ve su lekelerinin giderilmesine yardımcı olur. Banyo fayanslarını ve duş kabinini sprey başlıklı bir şişeye dolduracağınız limon suyuyla temizleyebilirsiniz. Daha etkili bir sonuç için limon kabuğuyla sararan küvet ve lavabolarınızı da ovabilirsiniz. Temizlik sonrası bu alanların pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz. Limon suyu, sadece kirleri gidermekle kalmaz aynı zamanda uyguladığınız alanları dezenfekte de eder.

Sert yüzeylerde yerleşmiş ve inatçı lekeler için limon ve karbonat karışımından yardım alabilirsiniz. Limon suyunu kullanabileceğiniz bir diğer alan da çoğumuzun takıntısı olan fayans araları. Zamanla kararan fayans aralarına limon suyu döküp 5-10 dakika bekledikten sonra silebilirsiniz.

Temiz ve ferah bir mutfak için limon kabuklarını atmayın

Mutfak lavabolarında zaman zaman kötü kokular oluşabilir. Buna engel olmak için mutfak lavabolarını limon suyuyla temizleyebilirsiniz. Bu işlem, hem mutfak lavabonuza ferah bir koku sağlayacak, hem de kötü kokunun oluşmasına da yardımcı olacaktır.

Limon ve limon suyu ile mutfaklarınızda gerçekleştirebileceğiniz temizlik bununla sınırlı değil. Bulaşık makinenizden gelen kötü kokuları da limonla engelleyebilirsiniz. Yıkama sırasında makinenize koyacağınız yarım limon, bulaşıklarınızın parlamasını sağlar ve istenmeyen kokuların oluşmasına da engel olur.

Mutfakta en çok kullandığınız gereç olan doğrama tahtaları özenli bir temizlik işlemi gerektirir. Özel dokusundan dolayı doğrama tahtalarının kimyasallarla dolu temizlik maddeleriyle temizlenmesi önerilmez. Tahtanızı limon kabuğuyla ovduktan sonra bir süre bekleyerek durulayabilirsiniz. Limon asidi yeterli hijyeni sağlayacaktır.

Parlatmak istediğiniz yüzey ve eşyalarda limon kullanın

Limon suyunu ilk günkü parlaklığını kaybeden çatal ve bıçaklarınızı parlatmak için kullanabilirsiniz. Özellikle çay ve kahveden sararan kaşıklarınızı limon suyuyla temizleyerek renklerinin açılmasını sağlayabilirsiniz. Camlarınızı da limon suyuyla parlatabilirsiniz. Bu yüzeylerin toz ve kirini aldıktan sonra camlarınızı hazırladığınız limon suyu ve su karışımıyla silebilirsiniz.

Limon aynı zamanda güçlü bir yağ sökücüdür. Mutfak fayanslarınızı parlatmak ve yerleşmiş yağ lekelerinden arındırmak için limon suyu ve sirke karışımıyla kendi özel ve doğal yağ sökücünüzü hazırlayabilirsiniz. Bu karışımı ocak ve fırınınızı temizlerken de kullanabilirsiniz.