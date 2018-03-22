Şimdi erkekler düşünsün!

Erkekler için doğum kontrol hapı üretildi. Yıllardır üzerinde çalışılan ve yan etkileri kadınların kullandığına kıyasla neredeyse hiç olmayan doğum kontrol hapları için bilim insanları "Büyük bir adım" diyor. Haplar alındığı gün etkili olacak, böbrek ve karaciğere zarar vermeyecek

Yan etkisi olmamasına rağmen prezervatif tercih etmeyen erkeklere yenilen milyonlarca kadın doğum kontrol hapları ya da rahim içi araçların yan etkilerine maruz kalıyor. Ancak artık bu durum değişebilir.

YAN ETKİLERİ ÇOK AZ

Bilim insanları erkeklerin kullanacağı bir doğum kontrol hapı geliştirdi. Üstelik yan etkileri, kadınların kullandığı haplara göre çok ama çok az.

TESTOSTERONU DÜŞÜRÜYOR

Washington Üniversitesi'nde geliştirilen erkek doğum kontrol hapı, henüz test aşamasında ama o testlerin ilk sonuçları oldukça iyimser. 18 ile 50 yaşlarında 83 erkekte denenen hap, sperm üretimi için gerekli testosteron oranını önemli ölçüde düşürdü. Bu yüzden sperm seviyesi de gebelik için yetersiz bir düzeye geriledi.

'BÜYÜK BİR ADIM'

Kadınların kullandığı doğum kontrol haplarının onlarca yan etkisi var. Böbrek ile karaciğere zarar vermesi, kilo alımı ya da akneye yol açması gibi. Erkek doğum kontrol haplarında ise bu yan etkilerin hiçbiri gözlenmedi.

Araştırmaya katılan Profesör Stephanie Page, erkekler için geliştirilen günlük hapın "Büyük bir adım" olduğunu söylüyor.

Stephanie Page, "Çoğu erkek, geliştirme aşamasındaki uzun süre etkili doğum kontrol iğneleri veya jellerin yerine sadece alındığı gün etkili olacak günlük hapları tercih edeceklerini dile getirdi" ifadelerini kullandı.

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