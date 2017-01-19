Yasmin Erbil'den Duygusal Paylaşım!

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, sosyal medyada geçmiş yıllara ait fotoğrafların yayımlandığı perşembe gününde ailesine ait bir kareyi takipçileriyle paylaştı.

Yasmin Erbil, geçtiğimiz gün Londra’ya uçtu. Burada dil okuluna gidip oyunculuk eğitimi alacak olan 21 yaşındaki güzel, babası tarafından magazin dünyasından kopartılmak için yurt dışına gönderildiği yönündeki haberleri yalanlarcasına duygusal bir paylaşımda bulundu.