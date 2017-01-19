Yasmin Erbil'den Duygusal Paylaşım!
Yasmin Erbil'den Duygusal Paylaşım!
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Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, sosyal medyada geçmiş yıllara ait fotoğrafların yayımlandığı perşembe gününde ailesine ait bir kareyi takipçileriyle paylaştı.
Yasmin Erbil, geçtiğimiz gün Londra’ya uçtu. Burada dil okuluna gidip oyunculuk eğitimi alacak olan 21 yaşındaki güzel, babası tarafından magazin dünyasından kopartılmak için yurt dışına gönderildiği yönündeki haberleri yalanlarcasına duygusal bir paylaşımda bulundu.
Annesinin ile babasının sarılmış bir fotoğrafını paylaşan Erbil, "Her zaman her kararımın arkasında benimle durdunuz. Aramızdaki bağ o kadar kuvvetli ki ikinizden de çok şey taşıyorum içimde. İyi ki en iyi anne babaya sahibim ve iyi ki sizin sayenizde hep güçlü olmayı öğrenmişim" ifadelerini kullandı.
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Etiketler : Mehmet Ali Erbil, Nergis Kumbasar, Yasmin Erbil
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