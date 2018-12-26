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LOKMACI KAPISINDA UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI!

LOKMACI KAPISINDA UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI!

1 tutuklu

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UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU 
Lefkoşa’da Lokmacı Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan A.C.’nin (E-30) üzerinde polis tarafından yapılan aramada 40 gram ağırlığında sentetik cannabınoıd türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı. Söz konusu şahıs tutuklandı.

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