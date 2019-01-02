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LONDRA’DAKİ KAZADA KUZENİNİ KAYBETTİ

LONDRA’DAKİ KAZADA KUZENİNİ KAYBETTİ

Acı kayıp!

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Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’nun kuzeni 40 yaşındaki Ruşit Ataoğlu, 30 Aralık gecesi, Londra’nın doğusunda bulunan Dagenham’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. 

70 yaşında bir kadın sürücü, otobanda ters yöne girdi ve Ruşit Ataoğlu’na çarptı. 
Kaza sonrası, polis ve ilk yardım ekipleri olay yerine giderken, kazaya sebep olan kadın ve Ruşit Ataoğlu aldıkları ağır yaralar nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti.

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