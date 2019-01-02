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  3. GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMUR!
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMUR!

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMUR!

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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı çok bulutlu sağanak veya gökgürülütü sağanak yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Güney ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir. 

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