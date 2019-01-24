LTB Halk Sağlığı Şubesi 54 iş yerini denetledi

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi, Lefkoşalıların sağlığı için iş yerlerine yönelik denetimlerine devam ediyor. Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 14 Ocak ile 18 Ocak tarihleri arasında 54 iş yeri denetlendi.