LTB’den Sanayi Bölgesi’nde büyük temizlik operasyonu

Lefkoşa Türk Belediyesi Temizlik Şubesi, bir süreden beridir Lefkoşa genelinde sürdürdüğü temizlik çalışmaları kapsamında dün ve bugün Sanayi Bölgesi’ne yoğun bir temizlik operasyonu gerçekleştirdi.

İki ayrı ayaktan oluşacak Sanayi Bölgesi temizliğinde dün ve bugün (28 Temmuz Pazar), bölgede biriken ağır atıklar kaldırıldı. Bölgedeki birçok noktada bulunan çöp, moloz ve sanayi atıkları önceden tespit edilerek planlanan şekilde kaldırıldı.

İş araçları 2 gün boyunca biriken atıkları kaldırdı

Kamyon, greyder ve dozerlerle yürütülen çalışmalarda 4 ayrı ekip farklı bölgelerde görevlendirildi. Çalışmaları LTB Başkanı Mehmet Harmancı da yerinde takip ederek Temizlik Şube Sorumlusu İbrahim Taşarkan’dan çalışmaların seyri ve planlanan işler konusunda bilgi aldı.

Çalışmalar kapsamında Cumartesi günü 11 kamyon, 6 dozer, 3 çekirge ve 1 tır, Pazar günü ise 8 kamyon, 4 dozer, 3 de çekirge çalışmalarda yer alırken, 2 boyunca bu rakam 19 kamyon, 10 dozer, 6 çekirge ve 1 tır olarak açıklandı. 2 günlük sürede Güngör Katı Atık Depolama Alanı’na 100-120 kamyon katı atık taşıması gerçekleştirildi.

Sıra, ot temizlik ekiplerinde

Ağır atıkların toplanmasının ardından bölgeye yarından (29 Temmuz Pazartesi) itibaren ot temizliğini gerçekleştirecek ekipler dahil olacak. Yine planlanan şekilde gerçekleştirilecek çalışmalarla ilgili detaylı bilgiler kamuoyu ile paylaşılacak.

LTB Temizlik Şubesi, temizlik çalışmalarına katkı koyan şirketleri de açıklayarak, katkılarından dolayı teşekkür etti. Teşekkür edilen şirketler ve isimler şu şekilde;

Ali Tosun, Arpalıklı, Siba Ltd, Köroğlu, Adil Cenilkan, Selba, Bozkaya, Tüfekçi, Kofalı, Bozkaya, Gürdağ, Akansu, Capiton ve Olay Trans Ltd.