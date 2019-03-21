LTB'DEN YOL KAPAMA DUYURUSU!

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından gerçekleştirilecek yağmur suyu drenaj altyapı çalışması nedeniyle Cumartesi günü Marmara Bölgesi 33. Sokak sabah saat 08.00’den çalışmalar tamamlanana kadar trafiğe kapatılacak.

LTB’den yapılan açıklamada, bu güzergahı kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri istendi.