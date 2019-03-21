Lefkoşa25 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. LTB'DEN YOL KAPAMA DUYURUSU!
LTB'DEN YOL KAPAMA DUYURUSU!

LTB'DEN YOL KAPAMA DUYURUSU!

Dikkat!

A+A-

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından gerçekleştirilecek yağmur suyu drenaj altyapı çalışması nedeniyle Cumartesi günü Marmara Bölgesi 33. Sokak sabah saat 08.00’den çalışmalar tamamlanana kadar trafiğe kapatılacak.

LTB’den yapılan açıklamada, bu güzergahı kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri istendi.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.