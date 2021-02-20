LTB’nin aşılama çalışmaları durduruldu

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) Sağlık Bakanlığı iş birliğinde başlattığı aşılama çalışmaları ve kayıtları, “Bakanlığın aşı tedarikine ilişkin kendi çalışmasını yapıp, Belediye’ye net bir bilgi vereceği tarihe kadar” durduruldu.

LTB’den yapılan açıklamada, “Bakanlık tarafından aşı tedarikine ilişkin net tablo ortaya çıkınca, LTB tarafından yurttaşlara duyurusu yapılıp, 185 numaralı telefondan yeniden kayıt alınmaya başlanacaktır” denildi.