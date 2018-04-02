MAĞUSA NEFES İSTİYOR!

Liderlerin Güven Arttırıcı Önlemler çerçevesinde 3 yıl önce açılmasına karar verdiği Derinya Kapısı için dün Mağusa İnsiyatifi ile Mağusa Kentimiz Örgütü tarafından sınırın iki tarafında eylem yapıldı

Ali ELMAS

2015 yılında iki toplum liderinin açılması yönünde karar aldığı Derinya Kapısı için dün “Mağusa İnsiyatifi” ile Güney Kıbrıs’tan “Mağusa Kentimiz Örgütü” ortak eylem yaptı. Sınırın iki tarafında gerçekleştirilen eylemde liderlere kapının bir an önce açılması için gerekeni yapmaları çağrısında bulunuldu. Eyleme bazı sivil toplum örgütü temsilcileri ve milletvekilleri de katılarak destek belirtti.

Eylemi organize eden “Mağusa İnsiyatifi” ile “Mağusa Kentimiz Örgütü”, Derinya kapısının açılması için 15 yıldır beklediklerini son 3 yılın bu yönde aktif mücadeleyle geçtiğini belirterek, yetkililere “Siz daha ne bekliyorsunuz?” diye sordu.

Eyleme destek veren vatandaşlarla sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de kısıtlanmış bir kent olan Mağusa’nın dikenli teller, askeri bölge ve İngiliz üssü ile çevrili olduğunu hatırlatarak, Derinya Kapısı’nın açılması ile bu kısıtlılığın son bulacağını savundu.

Kapı açılana kadar mücadeleye devam edecekleri mesajı veren, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Derinya kapısının açılması ile Mağusa’nın yeni bir çehreye kavuşacağını belirtti.

Dağlı: Mücadele devam edecek

Eylemde basın mensuplarına açıklama yapan Mağusa İnisiyatifi Sözcüsü Dr. Okan Dağlı, iki taraf arasındaki kapıların açılmasının üzerinden 15 yıl geçtiğini, kendilerinin Derinya Kapısı’nın açılması için 15 yıldır mücadele verdiklerini anımsatarak, liderlerin 3 yıldır karar almalarına rağmen bu kapının bir türlü açılmamasının geçerli mazereti olmayacağını söyledi. Dağlı, hem liderlerin hem de hükümetin çaba sarf ettiğini ancak bu kapının neden hala açılmadığını anlamadığını söyledi.

“3 yıl önce yine burada bir eylem gerçekleştirdik” diyen Dağlı, 2015 yılının Mayıs ayında bu kapının açılması ile ilgili kararın verildiğini, kendilerinin ise en geç Temmuz ayında kapının açılmasını beklerken, üzerinden 3 sene geçmiş olmasına rağmen henüz açılmadığını belirtti.

Dağlı ayrıca, bu kapının açılması için çok mücadele verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini belirtti.

Dağlı: Bu kapı Mağusa için soluk borusu olacaktır

Mağusa İnsiyatifi Sözcüsü Dr. Okan Dağlı, Mağusa’nın doğusunun, batısının ve güneyinin dikenli teller, askeri bölgeler ve İngiliz üssü ile çevrili olduğunu anımsatarak “burada resmen boğuluyoruz” dedi.

Dağlı, bu kapının açılmasının Mağusa için soluk borusu olacağını ve bunun için burada mücadele verdiklerini, bu kapının kısıtlanmış bir kentte en azından bir açılım gerçekleştireceğine inandıklarını belirtti.

Dağlı: Bize açamadık desinler anlayışla karşılayalım

Dr. Okan Dağlı, Derinya Kapısı Yolu’nun geçmişte var olan bir yolun olduğunu, yeni yapılan bir yol olmadığını, kendilerinin güven artırıcı önlem olsun diye de bu yolun açılmasını istediklerini anlattı. Dağlı, toplumlararası barışa katkı sağlaması için ve yakınlaşmaya katkısı olsun diye bu yolun açılmasını istediklerini, ancak bu yolun açılması iki tarafın birbirlerini suçlama yoluna döndüğünü belirtti. Dağlı, eğer bu yolun iki tarafın birbirilerini suçlayacağı bir yol olacak ise bu şekilde kalmasını istediğini belirtti. Dağlı, “ Bize bu yolu açamadık desinler, anlayışla karşılayalım, ancak birşey söylemeden, bir çalışma yapmadan beklemede kalmasınlar” dedi.

Atai: Liderlerin kararı uygulanmadı

Dr. Okan Dağlı’nın açıklamasından sonra MASDER Başkanı Serdar Atai, ortak basın bildirisini okudu.

Derinya Kapısı’nın açılmasına yönelik talep, Mağusa’nın geniş kesimlerini kucaklayan bir talep olduğunu belirten Atai, Derinya geçiş noktasına yönelik siyasi bir kararın henüz ortada yokken, ortaya koydukları bu talebin 2015 yılında Akıncı ve Anastasiadis arasında gerçekleşen müzakereler de güven yaratıcı önlem olarak benimsenip karara bağlandığını belirtti.

Avrupa Birliği desteği ile yol çalışmasına yönelik çalışmaların başlatıldığını, ancak çeşitli bahaneler ile yapılması gereken işlerin yapılmadığını ve kapının bir türlü açılışının gerçekleşmediğini belirten Serdar Atai, geçişlerin başlayabilmesi için alt ve üst yapıya ait yapılmayan birçok işin ne zaman ihaleye çıkılacağı, başlanacağı ve bitirileceği yönünde net bir bilgiye sahip olmadıklarını aktardı.

“Türk tarafı üzerine düşeni yapmadı”

Süreç içerisinde birçok hükümetin başa geldiğini, şu anki hükümetin de dahil, Türk tarafı olarak üzerilerine düşen görevi yapmadığını belirten Atai, tarafların birbirilerini karşılıklı suçlamalarının kendileri için hayal kırıklığı olduğunu aktardı. Her yanında kapalı bölgeler, askeri bölgeler,kısıtlanmış alanlar ile kuşatılmış olan Mağusa’nın ekonomik gelişimi, kültürel gelişimi ve sosyal gelişimi için bu kapının açılması gerektiğini savunduklarını belirten Atai, bu kapının Mağusa için soluk borusu olacağına inandıklarını belirtti.

Atai, yetkililere “ Bu geçiş noktasının açılmasından niye bu kadar korkuyorsunuz ve neden hala ayak sürüyorsunuz? “ diye soru sormak istediklerini belirterek “ Derinya Kapısı açılsın; hemen şimdi!” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Havadis