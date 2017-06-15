MAĞUSA'DA BOĞULMA TEHLİKESİ!
Durumu ağır!
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Gazimağusa Palm Beach sahilinde bugün boğulma tehlikesi geçiren Rapheal Ebus Ndubuisi (E-23), hastanenin yoğun bakım servisine kaldırıldı.
Polis bültenine göre Ndubuisi, saat 11.00 sıralarında sahilden yaklaşık 3 metre deniz içerisinde boğulma tehlikesi geçirdi.
Ndubuisi, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındı.
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Etiketler : Mağusa, Palm Beach, boğulma tehlikesi, Raphael Ndubuisi
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