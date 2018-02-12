MAĞUSA’DA İNFİAL!

Mağusa’da evinden kaçtığı öğrenilen 14 yaşındaki kızla ilk önce ormanda daha sonra otel odasında cinsel ilişkiye girdiği ileri sürülen Gökhan Yoldaş ile Murat Kasım Panoğlu isimli iki kişi tutuklandı

Mağusa’da önceki gece evinden kaçtığı öğrenilen 14 yaşındaki kızla ilk önce ormanda daha sonra otel odasında cinsel ilişkiye girdiği ileri sürülen Gökhan Yoldaş ile Murat Kasım Panoğlu isimli iki kişi müşteki kızın ailesinin şikayeti üzerine tutuklandı.

Mağusa’da önceki gün sabahın ilk ışıklarına kadar 14 yaşındaki kızın 2 kişi tarafından tecavüz edildiği iddiası infiale neden oldu. Önceki gece evinden kaçtığı öğrenilen 14 yaşındaki kızla ilk önce ormanda daha sonra otel odasında cinsel ilişkiye girdiği ileri sürülen Gökhan Yoldaş ile Murat Kasım Panoğlu isimli iki kişi müşteki kızın ailesinin şikayeti üzerine tutuklandı. Zanlılar “16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz”, “16 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı” ve “16 yaşından küçük çocuğu zorla alıkoyma” suçlamalarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarıldı. Verdikleri gönüllü ifadelerinde 14 yaşındaki kızla cinsel ilişkiye girdiklerini itiraf eden zanlılar aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

ÖNCE ORMANDA SONRA OTEL ODASINDA…

Meselenin tahkikat memuru Mustafa Çebi, zanlı Gökhan Yoldaş ile Murat Kasım Panoğlu'nun 10 Şubat tarihinde 01:00-04:00 saatleri arasında alıkoydukları 14 yaşındaki kız çocuğunu alıkoyarak DV 759 plakalı araçla Bedi’s Piknik alanına götürdüklerini söyledi. 14 yaşındaki müşteki kızı piknik alanına götüren zanlılardan olan zanlı G.Y.’nin burada saat 01:00 raddelerinde müşteki kız ile ormanlık alan içerisinde cinsel ilişkiye girdiğini belirten Çebi, daha sonra zanlı Gökhan Yoldaş ile Murat Kasım Panoğlu'nun müştekiyi Şadan Otel’e götürüp 102 numaralı odayı kiraladıklarını açıkladı. Zanlı Gökhan Yoldaş'ın saat 03:00 raddelerinde yine müştekiyle 102 numaralı odada cinsel ilişkiye girdiğini akabinde ise odadan ayrılıp odanın anahtarını zanlı Murat Kasım Panoğlu'na verdiğini belirten Çebi, zanlı Murat Kasım Panoğlu'nun da 04:00 raddelerinde konu odaya girerek yine müşteki kızla cinsel ilişkiye girdiğini açıkladı. Çebi, yapılan şikayet üzerine zanlıların ayni gün tespit edilerek tutuklandığını söyleyerek, zanlıların gönüllü ifade verdiğini ve müştekiyle cinsel ilişkiye girdiklerini itiraf ettiklerini açıkladı. Mesele ile ilgili alınması gereken birçok ifadenin, aranan emarelerin ve incelenmesi gereken kamera görüntülerinin olduğunu belirten Çebi, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın selameti açısından zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi nöbetçi yargıcı Mine Güçlüer, zanlı Gökhan Yoldaş ile Murat Kasım Panoğlu'nun tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.

Star Kıbrıs