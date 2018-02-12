MİLLİ SPORCU, TAKSİCİNİN BELİNİ KIRDI

Ahmet VAMIK

Vücut geliştirme dalında Türkiye’nin milli sporcularından biri olan Ceyhun Tokmak, turist olarak geldiği ülkemizde, alkollü bir haldeyken, 51 yaşındaki taksi şoförü Şahin Karaçor’u ciddi şekilde darp ederek belini kırdı. Polis tarafından gözaltına alınan Tokmak, dün mahkemeye çıkarıldı ve hakkında 2 gün tutukluluk emri alındı.

Yaşanan olay, taksicilerin büyük tepkisine neden oldu.

Girne Kaza Mahkemesi önünde toplanan öfkeli kalabalık, dün mahkemeye çıkarılan Ceyhun Tokmak’ı linç etmek istedi.

Büyük tepki toplayan olay, geçtiğimiz gün Girne’de saat 16.00 sıralarında yaşandı

Ülkemizde turist olarak bulunan 39 yaşındaki zanlı Ceyhun Tokmak, 114 promil alkol tesiri altında olduğu sırada, iddiaya göre kendisini istediği yere götürmediği gerekçesiyle taksi şoförü 51 yaşındaki Şahin Karaçor’a küfür ederek, yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine yumruk atıp, taksi şoförünü ciddi şekilde darp etti.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Şahin Karaçor’un bel kısmındaki omurga kemiğinin kırılmasına neden olan zanlı Ceyhun Tokmak, tutuklanarak dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

2 gün tutuklu kalacak

Yargıç Gökan Asofoğulları’nın huzurunda görüşülen duruşmada Başsavcılık adına Savcı Mustafa Atakara, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Yağız Kol’u tanık olarak dinletti.

Zanlı Ceyhun Tokmak’ın “Vahim Zarar” , “Ciddi Darp”, “Sarhoşluk”, “Rahatsızlık” ve İtale-i Lisan” suçlamalarından methaldar olduğunu ifade eden polis memuru Yağız Kol, tahkikatın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler, kamera görüntüleri olduğunu dile getirerek, zanlının serbest kalması halinde tahkikata etki etme olasılığı bulunduğunu vurguladı ve zanlının tutuklu kalmasını talep etti.

Savcı Mustafa Atakara da, mahkeme binası önünde toplanan öfkeli kalabalığa dikkat çekerek, olayın infial yarattığı hususunun da dikkate alınması talebinde bulundu.

Yargıç Gökan Asafoğluları, soruşturmanın salimen yürütülebilmesine olanak sağlamak amacıyla, zanlı Ceyhun Tokmak’ın 2 gün süreyle polis nezarethanesinde tutuklu kalmasına emir verdi.

Taksiciler öfkeli

Milli sporcu Ceyhun Tokmak tarafından ciddi şekilde darp edilen taksi şoförü Şahin Karaçor’un ailesi, yakınları ve meslektaşları da dün Girne Kaza Mahkemesi önünde toplanarak zanlı Ceyhun Tokmak’a büyük tepki gösterdi.

Polis ekipleri, yoğun güvenlik önlemleri altında zanlı Tokmak’ı mahkemeye getirirken, öfkeli kalabalık zanlıyı linç etmek istedi. Meslektaşlarının ciddi şekilde darp edilmesi nedeniyle büyük öfke duyan taksiciler, zanlının yarın yeniden mahkemeye çıkarılacağı esnada yine eylem yapacaklarını açıkladı.

Taksiciler adına konuşan Adem Çakır’ın açıklamasına Birleşik Kıbrıs Taksiciler Birliği Genel Sekreteri Murat Karalar ve Çatalköy Taksiciler Birliği Başkanı Muhammet Ercan da ortak görüş bildirdi.

Taksiciler adına konuşma yapan Adem Çakır, yaşanan olayın, sadece ekmek parasının peşinde olan taksi şoförlerinin can güvenliğinin olmadığını bir kez daha ortaya koyduğunu ve mahkemenin bu zanlıyı en ağır şekilde cezalandırması gerektiğini vurguladı.

Birleşik Taksiciler Birliği Genel Sekreteri Murat Karalar ise yaşanan olayın vahametine değinerek, “gideceği yere gitmek için fiyatta anlaşamadığı taksi şoförüne yapılan bu şiddet, tam bir voyvodalıktır” dedi.

Kıbrıs