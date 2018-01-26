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MAĞUSA'DA KUNDAKLAMA!

MAĞUSA'DA KUNDAKLAMA!

Ev kundaklandı!

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Gazimağusa’da sahiplerinin uzun zamandır yurt dışında olduğu öğrenilen ve şu anda içinde kimsenin yaşamadığı bir ev içerisine yanıcı madde dökülmek suretiyle kundaklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre bugün 00.00-09.00 saatleri arasında, İngiltere’de yaşayan Hasan Sarıkale’ye ait ikametgah, yatak odalarındaki şilteler, koltuk ve mutfak  masası üzerine  yanıcı madde dökmek suretiyle kundaklandı.

İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında, bazı  eşyalar tamamen yanarken, 2 klima  iç ünitesi, iç cephe boya ve sıvıları da dumandan zarar gördü.

Kundaklamanın kim ya da kimler tarafından yapılmış olabileceği polis tarafından araştırılıyor.

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