MAHKEME ÖNÜNDE TOPLANACAKLAR

Sendikal Platform, hükümete; “düşünceyi, kitabı, yayını suç sayan anlayıştaki yasaların değiştirilmesi” çağrısı yaptı.

Sendikal Platform, dün tutuklanan Bengül Gargınsu’ya destek olmak amacıyla yarın sabah saat 08.30’da Lefkoşa Mahkemeler önünde olacağını da duyurdu.

Sendikal Platform adına yazılı açıklama yapan KTÖS Başkanı Emel Tel, Türkiye’de AKP politikalarını adaya taşıyan zihniyetin fikir, vicdan ve temel insan haklarına saldırmaya devam ettiğini” savundu.

Tel, Türkiye’de yüzbinlerce aydını, gazeteciyi, yazarı, düşünürü ve yurtseveri suçsuz yere hapse atıp, susturmaya çalışan zihniyetin aynısını Kuzey Kıbrıs’ta da uygulamaya koyduğunu ileri sürdü.

Bengül Gargınsu’nun evinde kitap ve yayın bulundurmaktan tutuklandığını kaydeden Emel Tel, geçtiğimiz yıl 22 Ocak’ta Afrika Gazetesi’ne yapılan linç hareketini organize edenlerin yine devrede olduklarını belirtti.

Sendikal Platform üyesi sendikalar şöyle:

“KTOEÖS, KTÖS, DEV-İŞ, ÇAĞ-SEN, GÜÇ-SEN, KTAMS, DAÜ-SEN, DAÜ-BİRSEN, KOOP-SEN, BES, BASIN-SEN, TÜRK-SEN, HAVA-SEN, EL-SEN, TEL-SEN, TIP-İŞ, EMEK-İŞ.”