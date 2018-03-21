MAHKEMEDE ÇOK UTANDI!

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da yaşanan dolandırıcılık olayı bu kadarı da olmaz dedirtti. İddialara göre, KKTCELL bayiliği yapan Dostel İletişim’de satış sorumlusu olarak çalışan Bilge Tarkuç, abonelerin kimlik bilgilerini kopyaladı ve bu kopyalarla sahte taahhütnameler hazırladı. Zanlı, sahte taahhütnameler ile 60 cep telefonunu Yakup Güloğlu’na sattı. Zanlı Tarkuç, her biri 5 bin TL olan cep telefonlarını 2 bin 800 TL karşılığında Yakup Güloğlu’na verdi. Tarkuç, işlediği suçlar ortaya çıkıp, tutuklanacağını anlayınca bileklerini keserek intihara teşebbüs etti. Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan zanlı, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Zanlı Tarkuç ile suç ortağı olduğu belirtilen Yakup Güloğlu dün tutuklama talebiyle Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Zanlı Tarkuç mahkemeye geliş ve gidişinde yüzünü kapatarak yaşadığı üzüntüyü ortaya serdi.



Şimdilik 60 telefon

Zanlılar hakkındaki iddiaları aktaran Polis Memuru Löğmen Yücetürk, 2017 ile 2018 yılları arasında, KKTCELL bayii olan “Dostel İletişim” isimli işletmede satış sorumlusu olarak görev yapan zanlı Bilge Tarkuç’un, KKTCELL abonesi olan şahısların kimlik bilgilerini kopyaladığını söyledi. Yücetürk, zanlının kopyaladığı bilgilerle, 60 kişinin ismine ait taahhütname hazırladığını ve 60 cep telefonunu zanlı Yakup Güloğlu’na sattığını açıkladı. Zanlıların gözaltına alındığını, haklarında soruşturma başlatıldığını belirten Yücetürk, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak birçok ifadenin olduğunu ifade ederek, mahkemeden süre talep etti.

Telefonları yarı fiyatına aldı

Zanlı Tarkuç’un avukatı Batur Sağlamer, müvekkilinin intihara teşebbüs etmesinin hemen ardından hastaneden alındığını ve ifadesinin alınış saatinin sağlıklı olmadığını iddia ederek, ifadenin gönüllü olmadığını savundu. Zanlı Güloğlu’nun avukatı Kaan Özanıl ise müvekkilinin 15 yıl telefon dükkânı işlettiğini ve aldığı telefonların çalıntı olduğunu bilmediğini iddia etti. Polis Memuru Löğmen Yücetürk iddiaya karşın, zanlı Güloğlu’nun 3 yıldır telefon dükkânı işlettiğini ve telefonları yarı fiyatına diğer zanlıdan aldığını, dolayısı ile telefonların çalıntı olduğunu anlayabilecek durumda olduğunu iddia etti. Huzurundaki şahadet ve beyanları değerlendiren Yargıç Gökhan Asafoğulları, zanlıların 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.

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