MAHKEMEDE OLAY!
Cinayet davasında karar!
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Alsancak’ta 13 Mart 2018 tarihinde Memduh Ulugün’ü bıçaklayarak öldüren Mehmet ve Meryem Doğu çiftinin kararı bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı.
Kararın ardından Doğu çiftinin yakınları mahkemede olay çıkardı.
Mahkemede çıkan tartışmada Kıdemli Savcı Egemen Metay’a saldıran yedi kişi tutuklandı.
Etiketler : Alsancak, Memduh Ulugün, Mehmet ve Meryem Doğu çifti, cinayet
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