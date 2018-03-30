"MAHKUMLARI ÇÜRÜMEYE TERK ETTİLER!"

Cezaevi E Bölüm mahkumlarından bir grup, 28 Mart’ta 29 kişi ile başlatılan açlık grevine, 42 mahkum ile devam edildiğini belirtti.

Özlem ÇİMENDAL

Merkezi Cezaevi E Bölümü’nden Gazeteye ulaşan bir grup mahkum, kamuoyunun gündemine gelen ve bazı basın kuruluşlarında çıkan açlık grevi ile ilgili haberlerin doğruları yansıtmadığını dile getirdi.

29 kişi ile başlanan açlık grevi 42 kişi ile devam ediyor

28 Mart’ta 29 kişi ile başladıkları açlık grevine, bugün (Dün) 42 kişi ile devam ettiklerinin altını çizen Cezaevi E Bölüm mahkumları, bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ve kendilerinden bir gün önce açlık grevine tek başına başlayan E.K. ile bir alakalarının olmadığını ifade ettiler.

“Değiştirilen 1/3 İnfaz Yasası mahkumları çürümeye mahkum etti”

Mahkumlar, 42 kişi ile sürdürdükleri açlık grevinin 2005 yılında değiştirilen 1/3 İnfaz Yasası’na geri dönülmesi talebi ile gerçekleştirildiğine vurgu yaptı.

“Açlık grevimiz sürecek”

Yasanın mahkumları çürümeye terk etmeye yönelik olduğunu da savunan mahkumlar İnfaz Yasası değiştirilene kadar da açlık grevlerinin süreceğini kaydettiler.

Merkezi Cezaevi E Bölüm’de açlık grevinde bulunan bir grup mahkumun açıklaması ise şöyle:

“28 Mart’ta 29 kişi ile başladığımız açlık grevi, 42 kişi ile devam etmektedir. Bizlerin yola çıkma amacı 2005 yılında değiştirilen 1/3 İnfaz Yasası’na geri dönülmesidir. Bizden 1 gün önce şahsi açlık grevine başlamış olan E. K. adındaki mahkum ile bizim açlık grevimizin bir alakası yoktur. Bizler genelin yani tüm mahkum arkadaşlarımızı çürümeye mahkum etmekten başka amacı olmayan İnfaz Yasası’nın değiştirilmesi için eylemimize sonuna kadar devam edeceğiz. Bunu başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere tüm kamuoyuna duyururuz.”

Yeni Bakış