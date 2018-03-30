ERDOĞAN TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ!
Beton kamyonu sıkıştırdı!
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Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan trafik kazası geçirdi.
Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan trafik kazası geçirdi. Cemal Erdoğan’ıj aracını virajda beton kamyonu sıkıtırması sonucu kaza meydana geldi
Cemal Erdoğan sosyal medya hesabından kaza ile ilgili açıklama yaptı.
Erdoğan:Arkadaşlar bir sıkıntı yok ufak bir kaza atlattık tetbir amaçlı biraz istirahat etmem lazım.bir beton kamyonu virajda sıkıştırdı. ALLAH’IN SEVDIGI KULUYUM ESENTEPEYE DAHA ÇOK HİZMET ETMEMIZ LAZIM.
Etiketler : Esentepe Belediye Başkanı, Cemal Erdoğan, trafik kazası
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