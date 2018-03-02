MAKİNENİN DETERJAN GÖZÜNE SİRKE KOYARSANIZ...

Özellikle bahar temizliği denildiği zaman ilk akla gelen perdeler… Tülleriniz hep bembeyaz olsun istiyorsunuz ama sararmış ya da grileşmiş tülleriniz ne kadar yıkarsanız yıkayın o ilk günkü beyazlığına geri dönmüyor değil mi? Bu durumun canınızı sıktığını hisseder gibiyiz. Tülleri nasıl beyazlatacağınız hakkında bizim bazı fikirlerimiz var…

Tüller nasıl beyazlatılır sorusu ev hanımlarının en çok merak ettiği sorulardan birisi… Tüller evimize şıklık katan en önemli aksesuarlardan birisidir. Bu nedenden dolayı tüllerin beyaz olması evin hem iç dekorasyonunu hem de dıştan görünümünü olumsuz etkilemektedir. Hangi yöntemi denersem deneyeyim bir türlü tülleri beyazlatamıyorum diyorsanız tam olarak doğru yerdesiniz. İşte tüller nasıl beyazlatılır sorusunun cevapları…

Tüller nasıl beyazlatılır sorusu ev hanımlarının en çok merak ettiği ve her türlü yöntemi denemesine rağmen bir türlü sonuca ulaşamadığı önemli sorulardan bir tanesidir. Tüller evin hem iç hem de dış dekorasyonunu etkilemektedir. Tüller ne kadar sık yıkanırsa yıkansın zaman içerisinde renk değişimine uğrar ve grileşmeye başlar. Evin içerisinde ve dışarıdan gelen kir ve toz zaman içerisinde tüllerinize yerleşir.

Evinizin en önemli detaylarından biri olan perdeler çok çabuk kirlenip hiçbir zaman eski temiz görüntüsüne gelmiyor. Temizliğin en zor aşaması olan perde yıkama ve ütülemeyi sonucunda mutlu olmanız karşılığıyla çekilir dert kılabiliriz. Tüllerinizin daha beyaz olması için elimizdeki tülleri beyazlatma formüllerini sizlerle paylaşıyoruz…

Tüller bulaşık makinesi tableti ile beyazlatılabilir

Çamaşır makinenize attığınız tüllerin beyaz çıkmasınıistiyorsanız her zaman ayarladığınız derecede makinenizi çalıştırmadan önce bir adet bulaşık makinesi tableti atın. Makineden çıkan tüllerin beyazladığını görünce bu formülü hep kullanacaksınız.

Tüller sirke ile beyazlatılabilir

Her derde deva olan sirke, tüller nasıl beyazlatılır konusunda da yerini alıyor. Deterjan gözüne bir miktar sirke koyarak hem tüllerinizin beyazlamasını hem de sirkenin dezenfektan özelliğiyle kirlerden arınmasını sağlamış olacaksınız. Ayrıca sirkenin bir diğer özelliği de tüllerinizin yumuşak kalmasını sağlamasıdır.

Tüller toz şeker ile beyazlatılabilir

Tül perdelerin beyazlamasında herkesin rahatlıkla uygulayabileceği bir diğer yöntemdir. Tüllerinizi yıkarken perdelerinizin üzerine iki kaşık toz şeker eklerseniz, sonucun gözünüzü kamaştıracağını göreceksiniz. Evinizde toz şeker yoksa bu uygulamayı kesme şekerle de yapabilirsiniz.