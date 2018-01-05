MAL VARLIĞI İLE İLGİLİ EŞİNE VEKALET VERDİ!

Nadire BAHADİ

Mağusa’da faaliyet gösteren Zabitler Petrol’de geçtiğimiz Salı günü mal varlığı anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavga sonucu kardeşi Şevki Zabitler’e kurşun yağdırarak 5 yerinden yaralayan Ulus Zabitler henüz tespit edilemedi. Olayın ardından Ulus Zabitler polis tarafından her yerde aranırken, Zabitler ailesine yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Ulus Zabitler yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a kaçtı. Ulus Zabitler’in olaydan önce noter huzurunda mal varlığı ile ilgili de eşine vekalet bıraktığı edinilen bilgiler arasında.

ET KAÇAKÇISI YARDIMCI OLDU

Şevki Zabitler’e kurşun yağdırıp ağır yaralanmasına neden olduktan sonra kayıplara karışan Ulus Zabitler’in bulunması için polis yoğun çaba harcıyor. Polisin olay ile ilgili başlattığı soruşturması devam ederken, güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Ulus Zabitler olayın hemen akabinde daha önceden anlaştığı ve et kaçakçılığı yaptığı bilinen bir şahsın yardımı ile yasa dışı yollardan Beyarmudu yakınlarından Güney Kıbrıs’a kaçtı.

EŞİNE VEKALET VERDİ

Şevki Zabitler abisi Ulus Zabitler’in tasarrufunda kanunsuz olarak taşıdığı tabancadan çıkan kurşunlarla 5 yerinden vurulurken, Şevki Zabitler’i ağır yaralayan 2 kurşunun öldürmek kastı ile sıkıldı. Edinilen bilgiye göre ise Ulus Zabitler olaydan önce Mağusa’da faaliyet gösteren noter huzurunda mal varlığı ile ilgili eşine vekalet verdi.

BUGÜN İFADE VERMESİ BEKLENİYOR

Biri karın boşluğu, biri göğüs altı, biri omuz bölgesi ve iki kurşunun da bacağına isabet ettiği açıklanan Şevki Zabitler’in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Hasoğlan, Yoğun Bakım Servisi’nden çıkarılan Zabitler’in Cerrahi Servisi’nde tedavisine devam edildiğini ve belirtti. Şevki Zabitler’in hayati tehlikesini atlattığı öğrenilirken, Başhekim Hasoğlan Zabitler’in genel sağlık durumunun stabil olduğunu kaydetti. Şevki Zabitler’in bugün polis tarafından ifadesi alınması bekleniyor.

Kıbrıs Postası