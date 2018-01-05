PARAYI KAZANDI KKTC'DEN GİDİYOR!

Çeyrek bilete isabet eden Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nin KKTC'li talihlisi Sedat Güney Öztürk, alacağı parayla Hatay Kırıkhan'da cami yaptıracağını açıkladı.



Ancak Diyanet'in, ‘Piyango bileti almak kumardır ve haramdır' şeklinde fetvası bulunuyor. Bu parayla cami yaptırılıp yaptırılamayacağı da merak konusu oldu.Milli Piyango’nun 61 milyon TL’lik büyük ikramiyesinin isabet ettiği dört çeyrek biletten birinin, KKTC’de Merit Casino’da krupiye olarak çalışan Sedat Günay Öztürk'e ait olduğu ortaya çıkmıştı.

Milli Piyango’nun 61 milyon TL’lik büyük ikramiyesinin isabet ettiği dört çeyrek biletten birinin, KKTC’de Merit Casino’da krupiye olarak çalışan Sedat Günay Öztürk'e ait olduğu ortaya çıkmıştı.

15 LİRALIK BİLETLE 15 MİLYON LİRASI OLDU

15 liralık çeyrek biletle 15 milyon liranın sahibi olan Sedat Günay Öztürk, aldığı parayla Hatay Kırıkhan'a cami yaptıracağını söyleyen KKTC'li talihli, "Ailem benim her şeyim. Para önemli değil. Kıbrıs’ta yaşamayacağım. Ege’de yaşam süreceğim. Çalıştığım Merit Grubu beni var etti. Patronlarıma ve müdürlerime teşekkür ediyorum" dedi.