MARKETTE SIRA KAVGASI!

Lefkoşa’da Şht. Arif Diktepe Sokak üzerinde markette sıra yüzünden aralarında çıkan tartışma sonucunda A.B. (E-23) ve M.G. (E-27) bir taraf, M.A. (E-22) ve K.A. (E-24) diğer taraf olup bir birlerine gelişi güzel vurmak suretiyle kavga ettikleri sırasında, A.B. tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile M.A.’yı sağ kolundan hafif şekilde yaraladı.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.