'MASKELİ SOYGUNCULAR' CEZAEVİNDE!

İskele’de meydana gelen Noyanlar Grup soygunu ile ilgili tutuklu bulunan Mehmet Buram, İlker Tekin, Hakan Sarı ve Raşit Altuntaş aleyhlerindeki soruşturma tamamlandı

Nadire BAHADİ

İskele’de Noyanlar Grup’ta geçtiğimiz hafta meydana gelen soygun olayında tutuklanan şirket çalışanı Mehmet Buram, İlker Tekin Hakan Sarı ve Raşit Altuntaş tutukluluk sürelerinin tamamlanmasının ardından dün yeniden yargıç karşısına çıkarıldılar.

“Bina açma”, “Sirkat”, “Kasti hasar” suçlamaları ile aleyhlerinde soruşturma yürütülen zanlılar dün teminata bağlandı.

Mahkeme zanlıların 20’şer bin TL nakdi teminat yatırmasına karar verirken, KKTC vatandaşı 2 kefilin de 100’er bin TL’lik kefalet senedi imzalamasına karar verdi.

Yurt dışına çıkışları da yasaklanan zanlılardan Raşit Altuntaş mahkemenin uygun gördüğü teminat şartlarını yerine getirerek tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken, diğer zanlılar ise teminat şartlarını ödeyemeyip hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi. Polis soruşturma sırasında zanlıların soygun anında giydiği kıyafetleri Aygün’de 15 metrelik kuyunun içinde buldu.

35 bin TL’ye mal olan soygun

Olayın soruşturmasını yürüten polis çavuşu Nuri Diner mahkemede sunduğu ifadesinde Noyanlar Grup’a ait iş yerinden 31 bin TL nakit para, 4 bin TL değerinde eşya çaldıklarını ifade ederken, zanlıların kasa, kapı ve pencerelerin de toplam 800 TL hasara uğratıldığını açıkladı.

Diner zanlıların 2 Şubat’ta akşam saatlerine kadar bütün zanlıların tespit edildiğini belirtirken, 3 Şubat tarihinde mahkemeye çıkarılan zanlılar aleyhinde 3 gün tutukluluk süresinin temin edildiğini anımsattı.

Kıyafet ve balyozlar da bulundu

Polis çavuşu Diner, mahkemeden temin edilen tutukluluk süresi içerisinde polisin devam eden soruşturması kapsamında zanlı Buram, Tekin ve Sarı’nın olay anında giydiği kıyafetlerin Aygün’de 15 metre derinlikteki bir çukurda bulunduğunu açıkladı.

Olayda kullanılan 1 balyoz ile 3 levyenin de zanlı Hakan Sarı’ya ait evin avlusunda bulunduğunun altın çizen Diner, tüm zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Havadis