TECAVÜZCÜYÜ AİLE AFFETTİ YARGI AFFETMEDİ!

Babasıyla tartıştığı için evden kaçan 15 yaşındaki kız çocuğunu kandırarak götürdüğü ilkokulda tecavüz eden 22 yaşındaki Hakan Demirbüken, oy çokluğuyla 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Emine UYSAL

Babasıyla tartıştığı için evden kaçan ve Lefkoşa'nın Ortaköy bölgesinde yolda yürüyen 15 yaşındaki kız çocuğunu zorla saçlarından çekerek, bir ilkokula götürüp tecavüz eden 22 yaşındaki Hakan Demirbüken, oyçokluğuyla 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Başkan Ömer Güran, iki üye yargıcın ceza kararına katılmadığını belirterek, sanığın 5 yıl hapis yatmasına karar verdi ancak kararı azınlıkta kaldı. Öteki iki yargıç, "dokuz yıl" kararını verdi.

Ömer Güran, sanığın, müştekinin ailesi tarafından hakkındaki şikayetin çekilmesiyle, bu tecavüz davasında ülkemizde bir ilk yaşandığına değinerek, “Tecavüz davalarında hiçbir zaman sanığın, müşteki tarafından affedildiğine rastlamış değilim. Tabiri caizse namusu bir bağlamda sirkat edilen kişiden, sanığı affetmesini beklemek saftirilikten öte bir şey olmaz” dedi.

Hakan Demirbüken’in, kız çocuğunu saçlarından çekerek okula götürdüğü anlar, kamera kayıtlarıyla da tespit edilmişti.

Zanlının, kız çocuğunu tanımadığı, rast gele yolda karşılaştığı, zorla alıkoyarak tecavüz ettiği belirtilmişti.

Çocuğun cinsel saldırı öncesinde babası ile tartıştığı ve evden kaçtığı bilgisine ulaşılmıştı.

10 Temmuz 2016 tarihinde, 04.00 ile 05.10 saatleri arasında, Bedrettin Demirel Caddesi’nde yaya olarak yürüyen 15 yaşındaki S.K.’yi konuşmak vaadiyle kandırıp, akabinde zorla ve tehdit ile Ortaköy’de bir ilkokula götürüp, rızası olmadan, tehdit yolu ile cinsel tecavüzde bulunmuştu.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde "16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz", "Şiddet kullanma tehdidi", "Zorla alıkoyma", "Cinsel saldırı", “Çocuğun cinsel istismarı” ve “Ciddi darp” suçlamalarıyla itham edilen Hakan Demirbüken, suçlamaları kabul etmişti.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Güran ve üye Yargıçlar Gökan Asafoğulları ile Meltem Dündar'dan oluşan heyetin dün karara bağladığı davada, KKTC Başsavcılığı adına savcı Aliye Özçınar hazır bulundu.

Kararı okuyan Yargıç Meltem Dündar, sanığı kendi ikrarı, sunulan olgu ve emareler ışığında suçlu bulup, mahkum ettiklerini belirtti.

Dündar, cinsel tecavüz suçunun müebbet hapis cezası, çocuğa cinsel istismar suçunun 6 yıla kadar hapis cezası öngören çok ciddi ve vahim suçlardan olduğuna vurgu yaptı.

Çocuk, pasif, çaresiz ve aciz konumdaydı

Yargıç Meltem Dündar, 15 yaşındaki kız çocuğunun iki kez koşarak kaçmaya çalıştığına vurgu yaparak, sanığın pantolonunu tutarak çocuğun peşinden koşup, saçlarından sürükleyerek okula geri getirdiğini ve cinsel saldırı eylemlerini sürdürdüğünü belirtti.

Dündar, “Sanığın, müştekiye baskı ve şiddet kullandığı kamera kayıtlarında açıkça görülüyor. Olayda, sanığın baskı ve şiddetine maruz kalan çocuk, pasif, çaresiz ve aciz bir konumdaydı” dedi.

Yargıç Meltem Dündar, olaydan sonra psikolojik tedavi gören müştekinin 15 yaşında olmasının yanı sıra suçun evden kaçan bir çocuğa karşı ve bir ilkokulda işlenmesinin vahametini artırdığına işaret etti.

Cinsel tecavüz suçunun Ceza Yasa’sında müebbet hapis öngören suçlardan olduğuna vurgu yapan Dündar, bu suçların toplumda tedirginlik yarattığına, ayrıca bu tür suçların her geçen gün arttığına değindi.

Dündar, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oyçokluğu kararı ile 9 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Güran, ayrı karar okudu

Başkan Ömer Güran, sanığın işlediği suçların ciddiyetinin ortada olduğuna değinerek, İngiltere’de üretilen içtihat kararlarına atıfta bulundu.

Güran, müştekinin, yaşanan cinsel saldırının ardından, sanıkla arkadaş gibi okuldan ayrılmasına işaret etti ancak sanığın çocuk yaşta biri olduğuna da vurgu yaptı.

Güran, “Aile içi şiddetin de bu olaylara çanak tuttuğu bir gerçek” dedi.

Kıbrıs