Mavideniz için adalet isteyecekler!

İngiltere’den babasının tedavisi için KKTC’ye giden evli ve iki çocuk babası Hüseyin Mavideniz’in İskele’deki gece kulübünde bir anlaşmazlık sonucu saldırıya uğrayarak yaşamını yitirmesinin yankıları sürerken, Mavideniz cinayeti ve adalet için bir yürüyüş gerçekleştirilecek.

Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA /Hürriyet

HARRINGAY bölgesinde 16 Eylül Cumartesi günü öğlen saat 12.30’da Haringey Car Park’tan başlayacak yürüyüş Wood Green Kütüphanesi’nde sona erecek. Yürüyüş, yaklaşık 40 dakika sürecek. 29 yaşındaki Hüseyin Mavideniz’in ailesi daha öncesinde, “Adalete güveniyoruz. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz” vurgusu yapmıştı.

AİLEYE DESTEK OLACAKLAR

Mavideniz’in ailesi şimdi de, adaletin hızlı bir şekilde sağlanmasını isteyecek. Bu trajik olayın ardından, Mavideniz’in İngiltere’de yaşayan ailesi, sorumluların en ağır cezayı almasını bekliyor. İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkanı (TTFF) ve aynı zamanda Mavideniz’in dayısı olan İrfan Davulcular, yazılı bir açıklama yaparak, bu tür vahşi saldırılara karışanların ömür boyu hapishanede kalmasını umduklarını ifade etmişti. Haringey Car Park’tan (N4 1DR) düzenlenecek olan bu yürüyüş, adaletin yerine gelmesi ve Mavideniz’in anısının yaşatılması için bir fırsat olacağı ifade edildi. Katılımcılar, adaletin gecikmeden sağlanmasını talep ederek aileye destek olacaklar. Merhumun kuzeni İrfan İbrahim tarafından düzenlenen yürüyüşe, TTFF Başkanı İrfan Davulcunun’da katılacağı belirtildi. Yürüyüşte afiş, poster ve pankart taşınacak. Yürüyüş sonunda bir basın açıklaması yapılacak.

Hürriyet