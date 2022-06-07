Ana Muhalefet Partisi Başkanı Tufan Erhürman henüz elektrik faturalarının .ıkmamış olmasını sosyal medya hesabından eleştirerek, hükümetin hala daha ne kadar zam yapılacağına karar veremediğini iddia etti. Erhürman'ın açıklamaları şöyle:

''Mayıs ayı elektrik faturaları hala ortada yok. Çünkü Mayıs ayı için ne kadar zam yapılacağına henüz karar verememişler. Yani biz Mayıs ayında elektriği kullanırken kaça kullandığımızı dahi bilmiyorduk. Bir kez daha saldım çayıra Mevlam kayıra!''