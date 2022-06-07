Ekmeğin fiyatı 7 lira oldu!

Kuzey Kıbrıs'ta dövizde yaşanan yükselişin ardından akaryakıt ve ev tipi tüp gazın ardından ekmeğe de zam geldi.

Kuzey Kıbrıs İstatistik Kurumu verilerine göre yıllık gıda enflasyonu mayıs ayında çıktığı yüzde 118.75 oranıyla yüksek seviyede kalmayı sürdürdü.

Temel gıda maddelerinden biri olan ekmeğin fiyatı Mayıs 2021-Mayıs 2022 içerisinde yüzde 151.38 oranında zamlandı. En ucuz ekmek türlerinden biri olan somun ekmeğin fiyatı 7 TL’ye ulaştı.

Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı yaptığı açıklamada, son 1 ayda unun fiyatının 3 kez attığını ve kaçınılmaz olarak unlu mamullere yüzde 20-25 oranında zam yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

İHA