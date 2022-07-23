Maymun çiçeği aşılarının Pazartesi Güney Kıbrıs’a ulaşması bekleniyor

Güney Kıbrıs, Maymun çiçeği virüsüne karşı önlem almaya başladı. Maymun çiçeği virüsüyle ilgili ilk aşıların, Pazartesi günü Güney Kıbrıs’a ulaşması bekleniyor.

Kıbrıs Rum Haber Ajansı’nın elde ettiği bilgilere dayanarak, Güney Kıbrıs’a 1400 doz aşı gelmesinin beklendiğini yazan Haravgi gazetesi, şu ana kadar Rum kesiminde herhangi bir şüpheli vakaya rastlanmadığına dikkat çekti.

Gazete, Sağlık Bakanlığı’nın geçtiğimiz Haziran ayından bu yana, olası bir vakanın yönetimiyle ilgili plan belirlediğini ekledi