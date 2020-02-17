Lefkoşa13 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. MECLİS BUGÜN TOPLANACAK
MECLİS BUGÜN TOPLANACAK

MECLİS BUGÜN TOPLANACAK

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak

A+A-

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak.

Toplantının gündeminde bir yasa önerisi ile bir değişiklik yasa tasarısı var.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 10.00’da toplanması beklenen Genel Kurul’un gündeminde, Birleştirilmiş Barış Harekatından Önce Yabancılardan Sözleşme ile Satın Alınan Taşınmaz Malların Kaydını Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Önerisi ve Hava Limanları Hizmetler ve Limanlar (Ücretleri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı bulunuyor.

Genel Kurul’da ayrıca Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin, 14 Şubat 2020 Tarihinde Yapmış Olduğu Toplantıda Almış Olduğu Kararı Gösteren Cetvel de görüşülecek.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.