MECLİS ÇALIŞMALARI...

Genel Kurul’un gündeminde üç yasa tasarısı var.. Ancak yasa tasarılarının görüşülmesine başlanmadan önce Girne’de çöken okul binası gündemdeydi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı NAzım Çavuşoğlu, Yaşananın bir iş kazası olduğuna vurgu yaptı.

Çavuşoğlu, “Buradaki çökmenin nedeni işçilik hatasıdır” dedi.

Genel Kurul’da ilk olarak, Başbakanlığın İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan Polis Örgütü Kuruluş, Görev ve Yetkileri Değişiklik Yasa Tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi okunup oybirliği ile kabul edildi.

Daha sonra İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin Sanayi Sicil Yasa Tasarısı, Sivil Savunma Teşkilatı Personel Değişiklik Yasa Tasarısı ile Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinin Gemilerle İlgili Harçlar ve Ücretler Değişiklik Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesine ilişkin tezkereleri okunarak oybirliği ile onaylandı.

UBP’nin Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’ndeki üye değişikliğine ilişkin tezkere de onaya sunuldu. Buna göre komitede Sunat Atun geri çekilip yerine Menteş Gündüz görevlendirildi.

Genel Kurul’da daha sonra Meclis İçtüzüğü’nin 62’nci maddesi uyarınca TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit “Girne’de çöken okul inşaatı” ile ilgili konuşma yaptı.

Özyiğit konuşmasının başında 1 yıl önce meydana gelen Ciklos’ta sel felaketini hatırlattı ve Meclis Araştırma Komitesinin araştırmasının bir an önce sonuçlanması gerektiğini vurguladı.

Birçok bölgede okul ihtiyacı olduğunu belirten Özyiğit, Girne’de Püsküllü bölgesinde inşaatı yapılan projenin onaylı bir proje olduğunu, kendileri hükümetten gittikten sonra ihaleye geç çıkıldığını söyledi.

İnşaatı çöken binanın tek katlı bir bina olduğunu kaydeden Özyiğit, 7 Ekimde başlanan inşaatın sürekli olarak denetlenip denetlenmediğini sordu,

Özyiğit, 8 aylık işin 40 günde bitirilmek istendiği yönündeki iddianın bir an once araştırılması gerektiğini de kaydetti.

Özyiğit’e cevap veren Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “inşaatın çökmesine mi yoksa açıklamalara mı üzüleyim. Ben her ikisine de üzülüyorum” diyerek konuşmasına başladı.

Çavuşoğlu, ihalenin süresinin 150 gün olduğunu belirterek, 40 günde bitirilmesinin nasıl mümkün olabileceğimni sordu.

Çavuşoğlu, “40 günde okul yapamayacağımız için bazı okullarda ek sınıflar yapıyoruz” dedi.

Projenin en itibarlı mimarlık ofislerinden birinde çizildiğini, yazışmalarda da sıkıntı bulunmadığını anlatan BAkan Çavuşoğlu, “isteyen herkese dosyaları vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Yaşananın bir iş kazası olduğuna vurgu yapan Çavuşoğlu, “planlama inşaat dairesinin onayı, şehirciliğin onayı… asıl olan ise beton dökme izni olup olmadığıdır ki bu onay da var. dolayısıyla buradaki çökmenin nedeni işçilik hatasıdır” dedi.

İnşaatın tamamen kalıp hatasından kaynaklandığını vurgulayan Çavuşoğlu, kusurlu görülen kişilerin de bedelini ödeyeceğini söyledi.

İnşaatın yıkılmayan taraflarında herhangi bir sıkıntı olmadığını buradaki hatanı direklerin konulduğu yerde sağlamlaştırmanın yapılmamasından kaynaklandığını kaydeden Çavuşoğlu, ihalenin de tamamen merkezi ihale komisyonu çerçevesinde tamamlandığını söyledi.

Çavuşoğlu, konuşmasında inşaatın gereken sürede tamamlanacağını da kaydetti.

Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan dakonuya ilişkin merclis lkürüsünden açıklama yaptı.

Atakan, inşaat kazasından dolayı gerekli araştırmaların yapılmaya başlandığını kaydetti.

İnşaatın teknik boyutu ile ilgili bilgiler veren Atakan, inşaatın beton dökümünde yapılacak sorunun kalıp sisteminin kuruluş sisteminden kaynaklandığı fakat bunun komisyonun çalışmasından sonra netleşeceğini belirtti.

CTP Milletvekili Tufan Erhürman, 62. madde tahtında söz aldı.

Ekonominin önünde yeni riskler konusunda konuşma istemiyle kürsüye çıkan Erhürman, Girne’deki okul inşaatında meydana gelen çökmeye ilişkin de değerlendirme yaptı.

Okul kazasında rapor üzerinden konuşulması gerektiğini dile getiren Erhürman, Milli Eğitim Bakanı’nın bu konu üzerinde denetim yapılmasının yetkisinin olmadığını kaydetti.

Milli Eğitim bakanı müsteşarı ve bakanın bu konuda yetkisi olmaması halde fotoğraflarla bir takım yargılara vardığını dile getiren Erhürman, biz rivayetlerle hareketle gündeme gelinmesi tarafında olmadıklarını fakat yetkisi olmayan kişiler değil yetkisi olan kurumların açıklama yapması gerektiğini söyledi.