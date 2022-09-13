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Meclis, Cumhurbaşkanı Tatar’ın katılımıyla 15 Eylül Perşembe günü olağanüstü toplanacak

Meclis, Cumhurbaşkanı Tatar’ın katılımıyla 15 Eylül Perşembe günü olağanüstü toplanacak

Meclis, Cumhurbaşkanı Tatar’ın katılımıyla 15 Eylül Perşembe günü olağanüstü toplanacak

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Cumhuriyet Meclisi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla 15 Eylül Perşembe günü olağanüstü toplanacak.

Meclisin saat 11.00’de başlayacak olağanüstü oturumunda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar milletvekillerini Kıbrıs konusuyla ilgili bilgilendirecek.

BRT

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