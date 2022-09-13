Kulağına yılan giren kadının görüntüleri sosyal medyayı ikiye böldü!

Hindistan'da gerçekleşen olayda kaydedilen görüntüler izleyenleri dehşete düşürürken, sosyal medyada tartışma yarattı. Kulağına yılan giren Hintli kadının o anlarda çok rahat davranması da izleyenleri şaşırttı.

Hindistan'da gerçekleşen olayda, bir kadının kulağına yılan girdiği görüldü. Yayınlanan bu anlar sosyal medyayı ikiye böldü. Çünkü görüntüler, gerçek olamayacak kadar korku verici.

Sosyal medyada kullanıcılar , Hintli kadının nasıl kulağına giren yılanı fark edemediğini tartışıyor. Görüntülerde kulağına giren yılan çıkarılırken kadının çok rahat tavırları görülüyor.

Yaklaşık dört dakika boyunca doktor olduğu iddia edilen kişi, kadının kulağına giren yılanı çıkartmak için çeşitli müdahalelerde bulunuyor.

KULAĞINA YILAN GİREN KADININ GÖRÜNTÜLERİ TARTIŞMA KONUSU OLDU

Facebook üzerinden 1 Eylül'de Chandan Singh yayınlanan "Kulağına yılan girdi" videosu tartışma yaratmaya devam ediyor.

Bazı kullanıcılar, yılanın sadece kafasının dışarıya çıkmasının tuhaf olduğunu düşünürken gelen bazı yorumlar arasında da, yılanın ters yöne hareket edemeyeceği ve kendine alan bulamayacağı söyleniyor. Peki sizde bu görüntüler gerçek mi?

Haber Global