Meclis Hukuk Komitesi BM İklim Değişikliği Yasa Önerisini oy birliğiyle onayladı

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (Onay) Yasa Önerisi”ni görüştü ve oy birliği ile onaylayarak Genel Kurul’a sevk etti.

UBP Milletvekili Komite Başkanı Yasemi Öztürk başkanlığında, bugün toplanan Komite, Komite daha sonra “Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı”nın görüşmesini de sürdürdü.

Komite toplantısına davetli olarak, “Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (Onay) Yasa Önerisi”nin öneri sahibi olarak DP Girne Milletvekili Serhat Akpınar ile Çevre Dairesi, Yeşil Barış Hareketi, Meteoroloji Dairesi, İçişleri Bakanlığı ve Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nden yetkililer katılarak görüş ve önerilerini komiteye aktardı.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplanan komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Ongun Talat, Komite üyesi UBP milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu ve Fırtına Karanfil ile Komite üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı katıldı.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (Onay) Yasa Önerisi’nin genel gerekçesi şöyle:

“Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) iklim değişikliği sorununa karşı küresel tepkinin temelini oluşturmak üzere 1992 yılında kabul edilmiştir. Sözleşme 21 Mart 1994 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 194 Tarafı bulunan Sözleşme, neredeyse evrensel bir katılıma ulaşmıştır. Sözleşmenin nihai amacı, atmosferdeki sera gazı birikimlerini, iklim sistemi üzerindeki tehlikeli insan kaynaklı etkiyi önleyecek bir düzeyde durdurmaktadır. BMİDÇS bir çerçeve sözleşme olarak genel kuralları, esasları ve yükümlülükleri tanımlamaktadır. Sözleşme, iklim sisteminin, bütünsülüğü başta endüstri ve diğer sektörlerden kaynaklı karbonmonoksit ve öteki sera gazı salınımlarından etkilenebilecek, ortak bir varlık olduğunu kabul etmektedir.

Sözleşmenin nihai amacı “Sözleşme’nin ilgili hükümlerine göre, atmosferdeki sera gazı birikimlerini, iklim sistemi üzerindeki tehlikeli insan kaynaklı etkiyi önleyecek bir düzeyde tutmayı başarmak” olarak tanımlanmıştır. Bu amaç, “Böyle bir düzeye, ekosistemlerin iklim değişikliğine doğal bir şekilde uyum sağlamasına, gıda üretimini tehdit etmeyecek ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilir şekilde devamına izin verecek bir zaman dahilinde ulaşılmalıdır” hükmü ile niteliklendirilmiştir.

Sözleşme’nin genel ilkeleri, eşitlik ilkesi (Madde 3.1), ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ilkesi (Madde 3.1), ihtiyatlılık ilkesi (Madde 3.3) ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleme hakkı ve yükümlülüğüdür. (Madde 3.4) Ayrıca “insanlığın ortak kaygısı”, “serbest ticaret” ve “maliyet etkinlik” gibi ilkelere yer verilmiştir.

Sözleşme Tarafların azaltım ve iklim değişikliğinin etkilerine uyuma ilişkin yükümlülüklerini tanımlamaktadır. Sözleşme, tüm Taraflar için geçerli yükümlülüklere ek olarak, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke Tarafları için farklı yükümlülük türler ortaya koymaktadır.

Sözleşme kapsamında, tüm Taraflar sera gazı salınımları, ulusal politikalar ve en iyi uygulamalar ile ilgili bilgileri toplamak ve paylaşmakla yükümlüdür.

Çağımızın bir gerçeği olan küresel iklim krizi konusunda ülkemizin de üzerine düşeni yapması amacıyla iş bu Yasa Önerisi hazırlanmıştır”.