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MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Meclis’te Kıbrıs toplantısı

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Meclis Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın katılımıyla olağanüstü toplandı.

Cumhurbaşkanı Akıncı toplantıda milletvekillerini Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler konusunda bilgilendiriyor.

Kapalı gerçekleştirilen olağanüstü birleşimde, parti başkanları 15’er, milletvekillerine de 5’er dakikalık konuşma yapacak.

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