Meclis önündeki eylem sona erdi…Trafiğe kapalı yollar açıldı
Meclis önündeki eylem sona erdi…Trafiğe kapalı yollar açıldı
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Belediyelerde örgütlü sendikaların dün Meclis önünde yaptığı eylemin sona ermesiyle trafiğe kapalı olan yolların tümü açıldı.
Polis’ten verilen bilgiye göre, başkent Lefkoşa’da eylem nedeniyle trafik akışına kapanan yollar açıldı.
Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısının dün Meclis Genel Kurulu’nda görüşüldüğü sırada Meclis önünde belediyelerde örgütlü sendikalar eylem yapmıştı. Sendikaların eylemi süresince Lefkoşa’da bazı yollar trafiğe kapanmıştı.
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