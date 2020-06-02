Meclis önündeki eylem tamamlandı

Güney Kıbrıs’ta çalışanların Meclis önündeki eylemi tamamlandı. Hükümet yetkilileriyle görüşmek için bekleyen ancak görüşemeyen eylemciler Perşembe günü yine Meclis önünde eylem yapacaklarını açıkladı. Eyleme bazı sendikalar da destek verdi.

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde alınan kararlar nedeniyle işlerine gidemedikleri için mağdur olan bir grup eylemci, “İşimize dönmek istiyoruz” yazılı pankartlarla ve sloganlarla saat 11.00’de Meclis önünde eyleme başlamıştı. Kapıların açılmasını isteyen eylemciler, hükümeti istifaya çağırdı.

Güney Kıbrıs’ta çalışanlar geçtiğimiz haftalarda Metehan sınır kapısında araçlı eylem düzenlemiş, yaşadıkları ekonomik zorluklara dikkat çekmişti.

KKTC’de 10 Mart’ta ilk koronavirüs vakası görülmesiyle UBP HP hükümeti de kara, deniz ve hava ulaşımına sınırlama getirilmesi ile ilgili karar üretmişti, ülke kapanma sürecine girmişti.