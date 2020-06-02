Lady Diana’yı Kraliyet Ailesi öldürdü

Hacker grubu Anonymous Lady Diana’yı Kraliyet Ailesi’nin öldürdüğünü iddia etti

George Floyd'un öldürülmesi ardından ünlü hacker grubu Anonymous ABD Başkanı Trump'ı tehdit etti ve tecavüz ile ilgili özel bilgileri yayınlayacağını söyledi. Grup şimdi de Lady Diana'yı Kraliyet Ailesi'nin öldürdüğünü iddia etti.

ABD Başkanı Donal Trump’ı tehdit eden ünlü hacker grubu Anonymous, Lady Diana’nın ölüm nedenine dair belgeler yayınladı. Grup elindeki belgelerde Diana'nın İngiliz Kraliyet Ailesi tarafından öldürüldüğünü ve bunun bir kaza olmadığını iddia etti. 31 Ağustos 1997’de bir trafik kazasıyla hayatını kaybeden Diana’nın çok fazla özel bilgiye sahip olduğu için öldürüldüğü söylendi. Hacker grubunun iddiasına göre, Diana Prens Phillip’in insan ticareti işi yaptığını, kayın biraderi Prens Andrew’un cinsel istismar ve tecavüzlerini, eşi Prens Charles’a yakın bir ismin ise kraliyet çalışanı bir erkeğe tecavüz ettiğini biliyordu ve her şeyi bir kasete kaydedip, onu da saraydaki bir kasaya sakladı.

Kaset, Diana öldürüldükten sonra uşağı Burrell’a geçti. Diana’nın kız kardeşi Lady Sarah McCorquodale ile kaseti dinledikten sonra yeniden bir başka kasaya sakladı. Ortalıkta bir kaset gerçeğini öğrenen aile, Burrell’a yerini sordu. O da kasetin kendisinde olmadığını nerede saklandığını bilmediğini söyledi. Ama Diana’nın kız kardeşi, kasetlerde saraya ait tecavüz ve insan ticareti ile ilgili bilgiler olduğunu saklamadı.

Sonradan bulunan 30 dakikalık kasette Prens Charles’a yakın bir kişinin, Hem Mısır’da hem de İngiltere’deki saraylarda çalışanlara tecavüz ettiği doğrulandı. Kasetin ortaya çıkmasından sonra o dönem Parlamento üyesi Norman Baker Prens Charles ve diğerlerinin bu hikâyeyi açıklığa kavuşturması gerektiğini söyledi ama yapılan açıklamalar tatmin edici değildi.

Son olarak; Yıllar önce Diana ölmeden önce verdiği bir röportajda, eşinin kendisini öldürmek için bir kaza planladığını söylemiş Kraliyet Ailesi daha sonra tüm bu söylenenleri yalanlamıştı. Hacker grubu, Diana’nın çok fazla bilgiye sahip olduğu ve bunu basına sızdırmasından korktukları için öldürüldüğünü iddia ediyor…(Sözcü)