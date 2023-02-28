Meclis toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, güncel konuşmalar yapılıyor…

İlk güncel konuşmayu Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Ongun Talat yaptı…

Ongun Talat, deprem güvenliği ile ilgili gerekli adımların bir an önce atılması gerektiğini belirterek, en temel noktanın insanların gösterdiği dayanışma olduğunu ve insanlığın ölmediğini gösteren bu yardımlaşmanın insanlığın güzel bir örneği olduğunu kaydetti…

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun deprem sürecinde yaptığı açıklamaları eleştiren Ongun Talat, Ertuğruloğlu’nu depremzedelere yapılacak yardımları engelemmekle suçladı…

Talat, kimsenin bu ülkede yaşayan insanları başka yere yollama hakkı olmadığını da kaydetti…

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu eleştirileri yanıtlarken, yaptığı işlerin reklamını yapmayı sevmediğini ve insanların acıları üzerinden siyaset yapmayı da asla düşünmesiğini vurguladı…

Rum Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün soyal medyan hesabından, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’tan gelen yardımları kabul ettiğinin paylaştığını kaydeden Ertuğruloğlu, haberin ardından Türkiye Dışişleri yetkilileri ile görüşerek bu konunun doğruluğunu sorduğunu kaydetti…

Türkiye hükümetinden böyle bir yardımı kabulün söz konusu olmadığı yanıtını almasının ardından bir açıklama yaptığını kaydeden Ertuğruloğlu, söylediklerinin bir gazete tarafından çarpıtılarak ‘Tahsin Ertuğruloğlu yardımları engelledi’ diye yansıtıldığını ifade etti…

Ertuğruloğlu, “Benim misyonum milli davaya hizmet etmektir. Ama bunu yaparken de bana insanlık dersi vermeye kimseniin haddi yoktur çünkü ben insanlığa aykırı bir şey yapmadım” dedi.

Bazı kişilerin ‘Tahsin Ertuğruloğlu ile aynı memlekette yaşamak istemiyorum’ söylemlerine karşı bir cevap verdiğini de kaydeden Ertuğruloğlu, bunun üzerine “sizin siyasetiniz ve ülke tanımınız Kıbrıs’tır. Ancak benim tanımım burasının KKTC olduğudur ve bu ülkeden biri gidecekse benim gibi insanlarla yaşamaktan sıkıntı duyanlar olduğunu” söylediğini anlattı…

Bakan Ertuğruloğlu, veremeyeceği hiçbir hesap olmadığını da söyleyerek “Biz KKTC ye ve bu devlete sahip çıkma mücadelesindeyiz. Bundan da utanmayız gurur duyarız. Bu misyonu olmayanlarında bana insanlık dersi vermeye haddi yoktur. Sakın ola Tahsin Ertuğruloğlu’nu yalnız olduğunu da düşünmeyin” dedi

BRT