Toz zerrecikleri Perşembe gece yarısına kadar etkili olacak
Toz zerrecikleri Perşembe gece yarısına kadar etkili olacak
A+A-
Orta Doğu üzerinden taşınan toz zerrecikleri bölgemizde etkili oluyor.
Meteoroloji Dairesi’nin yayımladığı ihbara göre, Orta Doğu üzerinden taşınan toz zerrecikleri Perşembe gece yarısına kadar bölgede hava kirliliği yaratacak.
Toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olması tavsiye edildi.
BRT
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.