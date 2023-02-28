Lefkoşa23 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Toz zerrecikleri Perşembe gece yarısına kadar etkili olacak
Toz zerrecikleri Perşembe gece yarısına kadar etkili olacak

Toz zerrecikleri Perşembe gece yarısına kadar etkili olacak

Toz zerrecikleri Perşembe gece yarısına kadar etkili olacak

A+A-

Orta Doğu üzerinden taşınan toz zerrecikleri bölgemizde etkili oluyor.

Meteoroloji Dairesi’nin yayımladığı ihbara göre, Orta Doğu üzerinden taşınan toz zerrecikleri Perşembe gece yarısına kadar bölgede hava kirliliği yaratacak.

Toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olması tavsiye edildi.

BRT

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.